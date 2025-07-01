Суд США потребовал от Аргентины передать 51% акций YPF истцам по делу о национализации

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американский суд предписал правительству Аргентины передать 51% акций крупнейшей нефтегазовой компании страны YPF истцам, требующим компенсацию за ее национализацию в 2012 году.

Такое решение может осложнить планы YPF по наращиванию и экспорту добычи нефти и газа, отмечает S&P Global.

Аргентина должна передать акции YPF на депозитарный счет в Bank of New York Mellon в течение 14 дней, постановила судья окружного суда в Манхэттене Лоретта Преска. В дальнейшем бумаги будут переданы истцам по иску.

В 2023 году Преска, которая рассматривала иск Burford Capital, поданный от лица аргентинского конгломерата Petersen и американской инвесткомпании Eton Park, постановила, что национализация YPF нарушила права акционеров компании, и обязала Аргентину выплатить истцам в общей сложности $16 млрд. Petersen владела 25% акций YPF на момент ее национализации, Eton Park - 4%.

Аргентина пыталась оспорить это решение, но безуспешно.

Президент страны Хавьер Милей заявил, что Аргентина подаст апелляцию на новое решение Прески.

В ходе национализации YPF в 2012 году Аргентина также экспроприировала долю Repsol в этой компании, составлявшую 51%. В 2014 году Repsol получила от Буэнос-Айреса компенсацию в $5 млрд.