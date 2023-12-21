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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Президент Аргентины обнародовал масштабную программу либерализации экономики

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей обнародовал масштабную программу реформ, включающую более 300 различных мер для либерализации экономики.

Среди них - изменение юридического статуса госкомпаний, включая транспортные, медиа- и коммунальные группы, с целью их подготовки к приватизации.

Правительство Милея также отменяет основные нормы, регулирующие рынок арендной недвижимости в Аргентине, экспортные таможенные механизмы, правила земельного владения и так далее. Кроме того, оно меняет правила для авиакомпаний, сферы здравоохранения, фармацевтики и туризма, чтобы содействовать усилению конкуренции, пишет газета Financial Times.

"Я подписал чрезвычайный указ, чтобы начать разбирать деспотичную институциональную и правовую среду, разрушавшую нашу страну", - заявил он в ходе телевизионного выступления.

Среди компаний, подлежащих приватизации, Милей назвал, в частности, авиаперевозчика Aerolineas Argentinas SA и коммунальную AySA. Он также отметил, что энергетические YPF SA и Enarsa могут быть проданы частным инвесторам после "переходного" периода.

Неделей ранее новое правительство Аргентины девальвировало нацвалюту на 50% и анонсировало существенное сокращение госрасходов в качестве первого шага программы "шоковой терапии".

Аргентина Хавьер Милей
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