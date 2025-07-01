Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля. До этого последний раз лидеры говорили по телефону в сентябре 2022 года.

Президенты России и Франции в том числе обсудили ситуацию вокруг Украины.

"Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России "подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", отмечается в сообщении.

Конфликт Ирана и Израиля

Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке "в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам", говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Путин и Макрон "отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения".

"В этой связи подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

"Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами", - сообщили в пресс-службе.

Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что разговор Путина и Макрона "носил содержательный характер".

