Макрон в разговоре с Путиным призвал к перемирию на Украине

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал как можно быстрее добиться перемирия на Украине, сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Макрон призвал к как можно более быстрому заключению перемирия и к началу переговоров между Украиной и РФ по прочному и долговременному решению конфликта", - сообщили в канцелярии французского президента.

Макрон в очередной раз выразил "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

По данным французской стороны, разговор продлился более двух часов.

Ранее в Кремле сообщили о первом с сентября 2022 года телефонном разговоре Путина и Макрона.