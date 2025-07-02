США после оценки Пентагона приостановили поставки части вооружений Украине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - США приостанавливают поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь, что их собственные запасы вооружений слишком сильно сократились, сообщает Associated Press.

По словам осведомленного источника агентства, в ходе оценки, проводимой Пентагоном, было установлено, что запасы некоторых ранее заявленных видов вооружения были слишком низкими, поэтому их поставки откладываются.

"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после анализа Министерством обороны военной поддержки и содействия нашей страны другим странам по всему миру", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В свою очередь телеканал NBC со ссылкой на источники уточняет, что среди вооружений, поставки которых откладываются, десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLR, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.