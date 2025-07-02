Поиск

США после оценки Пентагона приостановили поставки части вооружений Украине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - США приостанавливают поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь, что их собственные запасы вооружений слишком сильно сократились, сообщает Associated Press.

По словам осведомленного источника агентства, в ходе оценки, проводимой Пентагоном, было установлено, что запасы некоторых ранее заявленных видов вооружения были слишком низкими, поэтому их поставки откладываются.

"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после анализа Министерством обороны военной поддержки и содействия нашей страны другим странам по всему миру", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В свою очередь телеканал NBC со ссылкой на источники уточняет, что среди вооружений, поставки которых откладываются, десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLR, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.

США Пентагон Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль согласился на условия для заключения перемирия в Газе на 60 дней

Космический грузовик "Прогресс МС-29" затоплен в Тихом океане

Сенат США одобрил "большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах

Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года

Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года

Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде

Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6645 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });