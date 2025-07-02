Netflix будет показывать трансляции NASA с лета 2025 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Netflix Inc., крупнейший в мире стриминговый сервис, будет показывать трансляции NASA на своей платформе с лета текущего года.

"Зрители смогут посмотреть запуски ракет, выходы астронавтов в космос, отчеты о космических миссиях, а также захватывающие виды Земли с Международной космической станции", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского космического агентства.

Благодаря партнерству с Netflix, научно-исследовательская деятельность NASA станет более доступной, что позволит агентству расширить взаимодействие с глобальной аудиторией, отмечается в сообщении.

Совокупная аудитория Netflix превышает 700 млн человек.

Трансляции NASA по-прежнему будут доступны для бесплатного просмотра в приложении и на сайте агентства.

Котировки акций Netflix повышаются на 0,7% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 45,1% - до $550,52 млрд.