Netflix увеличила выручку на 16% во II квартале

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, увеличил чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка во втором квартале, а также улучшил годовой прогноз, однако акции компании подешевели на дополнительной сессии в четверг.

Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка в апреле-июне повысилась на 16%, до $11,08 млрд по сравнению с $9,56 млрд за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов предполагал показатель на уровне $11,06 млрд.

Чистая прибыль выросла до $3,13 млрд с $2,15 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $7,19 с $4,88, оказавшись лучше среднего прогноза рынка ($7,07).

Согласно новому прогнозу Netflix, в текущем году ее выручка составит $44,8-45,2 млрд. Предыдущий прогноз составлял $43,5-44,5 млрд. Улучшение прогнозов вызвано ростом доходов от рекламы, а также ослаблением доллара, что повышает зарубежную выручку компании.

Несмотря на сильные показатели и улучшение прогноза, акции Netflix подешевели на 1,8% на дополнительной сессии в четверг. Аналитики связывают это с тем, что бумаги компании уже сильно выросли в последнее время. В конце июня котировки обновили исторический максимум на уровне $1341,15 за бумагу, пишет MarketWatch.

"С учетом ралли акций до публикации отчетности, мы не удивлены небольшим снижением котировок на дополнительной сессии", - отметил Джейсон Базинет из Citi Research.

С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 43%, до $542,25 млрд.