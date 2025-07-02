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Рэпер P. Diddy избежал пожизненного тюремного приговора

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суд присяжных Нью-Йорка оправдал музыкального продюсера, рэпера и предпринимателя Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, по ряду обвинений, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение, сообщают американские СМИ.

Присяжные оправдали его по обвинению в сговоре в целях рэкета. В прокуратуре обвиняли его в руководстве организацией, которая за счет телохранителей, личных ассистентов и других сотрудников покрывала преступления.

Присяжные также оправдали его по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества, принуждения в отношении его бывшей девушки, певицы Кэсси Вентура известной под псевдонимом Cassie, а также в отношении девушки, которая предпочла не раскрывать в суде свою личность. Музыканта обвиняли в том, что он использовал деньги, силу и запугивание, чтобы манипулировать девушками и принуждать их к сексуальной деятельности.

По этим трем пунктам обвинения ему мог грозить пожизненный тюремный срок.

При этом его признали виновным по делам о перевозке Cassie и неназванной девушки для занятия проституцией. По этим пунктам ему может суммарно грозить до 20 лет тюремного заключения.

Суд отложил вынесение приговора, чтобы рассмотреть возможность выпустить Комбса под залог до оглашения вердикта. Дата вынесения приговора не сообщается.

Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Ему 55 лет. Он трижды удостаивался музыкальной премии "Грэмми".

Нью-Йорк США P. Diddy Шон Комбс Cassie
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