Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

CNN опубликовало кадры нападения рэпера Шона Комбса на подругу

CNN опубликовало кадры нападения рэпера Шона Комбса на подругу
Шон "Пи Дидди" Комбс
Фото: Samir Hussein/Getty Images for Sean Diddy Combs

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американский телеканал CNN обнародовал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых известный рэпер Шон "Пи-Дидди" Комбс избивает свою подругу Кэсси Вентура в холле отеля.

Отмечается, что это видео 2016 года, было снято в одной из гостиниц Лос-Анджелеса.

На кадрах Вентура идет к лифту, но ее догоняет Комбс, хватает за шею и бросает на пол. Затем он несколько раз пинает лежащую женщину. После этого рэпер берет ее за свитер и тащит по коридору.

Ранее Вентура уже неоднократно заявляла о насилии со стороны Комбса, что он опровергал. В 2023 году она подала к нему гражданский иск, который был урегулирован в досудебном порядке.

Офис окружного прокурора Лос-Анджелеса прокомментировал видео, отметив, что не смогут возбудить дело, так как истек срок давности по этому преступлению.

Против Комбса в настоящее время подано пять других гражданских исков, в которых его обвиняют в сексуальных преступления и ряде других нарушений закона.

В марте в его домах прошли обыски в рамках федерального расследования торговли людьми.

Лос-Анджелес Шон Комбс США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ушел из жизни художник Сергей Андрияка

Ушел из жизни художник Сергей Андрияка

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

Минкультуры РФ опровергло сообщения об отказе в прокатном удостоверении фильму "Во сне ты горько плакал"

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Машков заявил, что для "Золотой маски" в Москве нужна собственная площадка

Машков заявил, что для "Золотой маски" в Москве нужна собственная площадка

Первые награды ММКФ забрали фильмы из Ирана и Германии

Первые награды ММКФ забрали фильмы из Ирана и Германии

АСТ считает, что книга о Пазолини с закрашенным текстом может стать артефактом эпохи

АСТ считает, что книга о Пазолини с закрашенным текстом может стать артефактом эпохи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });