CNN опубликовало кадры нападения рэпера Шона Комбса на подругу

Шон "Пи Дидди" Комбс Фото: Samir Hussein/Getty Images for Sean Diddy Combs

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американский телеканал CNN обнародовал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых известный рэпер Шон "Пи-Дидди" Комбс избивает свою подругу Кэсси Вентура в холле отеля.

Отмечается, что это видео 2016 года, было снято в одной из гостиниц Лос-Анджелеса.

На кадрах Вентура идет к лифту, но ее догоняет Комбс, хватает за шею и бросает на пол. Затем он несколько раз пинает лежащую женщину. После этого рэпер берет ее за свитер и тащит по коридору.

Ранее Вентура уже неоднократно заявляла о насилии со стороны Комбса, что он опровергал. В 2023 году она подала к нему гражданский иск, который был урегулирован в досудебном порядке.

Офис окружного прокурора Лос-Анджелеса прокомментировал видео, отметив, что не смогут возбудить дело, так как истек срок давности по этому преступлению.

Против Комбса в настоящее время подано пять других гражданских исков, в которых его обвиняют в сексуальных преступления и ряде других нарушений закона.

В марте в его домах прошли обыски в рамках федерального расследования торговли людьми.