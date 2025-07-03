Природные пожары на Крите привели к эвакуации тысяч человек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Примерно 5 тыс. человек самостоятельно покинули юго-восток греческого острова Крит из-за вспыхнувших там во вторник лесных пожаров, сообщает в четверг The Guardian.

Кроме того, греческие власти сообщили о проведении спасателями эвакуации 1,5 тыс. человек из четырех населенных пунктов. Жители и туристы укрываются в крытом стадионе, некоторые покинули остров.

Пожары бушуют вблизи курортного города Иерапетра на юго-восточном побережье острова.

Над тушением огня работают около 230 пожарных с задействованием 46 единиц спецтехники.

По словам представителя пожарной службы, усилиям пожарных мешают порывы ветра, которые доходят до 9 баллов из 12 по шкале Бофорта.

По шкале Бофорта, средняя скорость такого ветра составляет 75-88 км/ч, ветер характеризуется как штормовой.