На юге Франции не утихают лесные пожары

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На юге Франции в департаменте Од с 7 июля продолжается борьба с природными пожарами, сообщает BFMTV.

С начала возгорания пламя прошло площадь 2000 гектаров. На утро 8 июля, по данным префектуры департамента, пострадали десять человек, в том числе пять пожарных и один ребенок, их состояние не вызывает опасений. Сгорела мастерская и конюшня, где погибли три лошади. Пламя затронуло шесть жилых домов, часовню и амбар.

Утром 8 июля в тушении было задействовано 1070 пожарных и 270 единиц техники.

Из-за огня введены ограничения на близлежащих автомагистралях, в частности закрыта трасса A9, связывающая Францию и Испанию. Около 3 тысяч жилых домов остаются без света: местные власти отметили, что отключили электричество превентивно.