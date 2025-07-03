"Аэрофлот" отменил рейсы в Иран из-за продления ограничений авиавластями страны

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил регулярные рейсы из Москвы в Тегеран в связи с продлением ограничений на полеты авиационных властей Ирана.

"В связи с продлением ограничений (до 10 июля) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание по данному направлению. До снятия ограничения отменены рейсы между Москвой и Тегераном", - говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам предлагается вынужденный возврат билетов или переоформление на более поздние даты.

В пятницу "Аэрофлот" планировал возобновить рейсы из Москвы в Тегеран после снятия ограничений Росавиации, которые действовали с 13 июня на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.