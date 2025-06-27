Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских авиакомпаний, сообщило ведомство.

"Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний", - отметили в Росавиации.

Соответствующие ограничения были введены 14 июня на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Также были запрещены полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, с 23 июня - в воздушном пространстве Катара.

25 июня Росавиация обновила ранее выпущенные указания, разрешив выполнять рейсы в Катар, а также - с 07:00 до 01:00 по московскому времени - в аэропорты Израиля.