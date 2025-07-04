ФРГ ведет интенсивные переговоры с США о закупке систем ПВО Patriot для Украины

Об этом заявил представитель немецкого правительства

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Германия ведет "интенсивные переговоры" по приобретению систем ПВО Patriot для поставки Киеву, сообщили в пятницу западные СМИ.

"По этому вопросу действительно ведутся интенсивные обсуждения", - сказал журналистам в Берлине представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

Он добавил, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в средствах ПВО.

Ранее на этой неделе сообщалось, что США приостановили поставки оружия Украине.