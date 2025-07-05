Президент США не уверен в том, что сможет урегулировать украинский кризис

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что пока не знает, удастся ли ему решить украинский вопрос.

"Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел", - сказал он.

При этом он в очередной раз отметил, что пытается справиться с ситуацией на Украине, которая досталась ему в наследство от предыдущего президента Джо Байдена.

Накануне Трамп сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора с Путиным не достиг прогресса в украинском урегулировании.

"Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп.

Он добавил: "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен".