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В Кремле ценят усилия Трампа по организации прямых переговоров Москвы и Киева

Однако список недружественных России стран пока не пересмотрен

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Москва ценит усилия Вашингтона по инициированию прямых переговоров с Украиной и видит потенциал для развития отношений с США, но пока Россия не пересмотрела свой список недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока этот список не претерпел никаких изменений", - сказал он на брифинге.

"Безусловно, мы высоко ценим усилия Соединенных Штатов - и лично президента Трампа, и членов его команды - по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной. И конечно, мы полагаем, что между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений и запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и так далее", - отметил он.

По его словам, эти проекты востребованы представителями бизнеса обеих стран и способны принести им большую прибыль, однако в настоящее время США реализуют ряд ограничений в отношении России.

"Мы считаем, что эти санкции являются незаконными и они вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов", - сказал представитель Кремля.

Пескова спросили, при каких условиях российский список недружественных стран может быть пересмотрен и могут ли США покинуть его.

Он отметил, что, "безусловно, список недружественных стран может пересматриваться, это не догма".

По словам Пескова, государство является недружественным до тех пор, "пока предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны".

"После того как эти действия прекращаются и после того как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос и о пересмотре такого списка", - заявил он.

Дмитрий Песков США Украина Дональд Трамп
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