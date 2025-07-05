В Турции задержали глав администраций трех крупных городов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники турецкой полиции задержали мэров трех крупных городов - Аданы, Антальи и Адыямана, сообщает агентство "Анадолу".

"Под стражу в субботу взяли Зейдана Каралара (Адана), Мухиттина Боджека (Анталья) и Абдуррахмана Тутдере (Адыяман). Меры приняты в рамках расследования по фактам мошенничества в администрациях, руководимых Республиканской народной партии (находится в оппозиции - ИФ)", - информирует агентство.

Вслед за этими задержаниями глава партии Озгюр Озел созвал экстренное заседание исполнительного комитета этого политического объединения.