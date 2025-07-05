Что произошло за день: суббота, 5 июля

Решение восьми стран ОПЕК+ об увеличении квот, ограничения в "Пулково" и "Шереметьево", задержание трех мэров в Турции, первый за сто лет купальный сезон на Сене в Париже

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Восемь стран ОПЕК+ в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки. Фактический рост добычи нефти ОПЕК+ в августе с учетом компенсаций может составить 502 тыс. б/с.

- В "Пулково" вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов. Московский аэропорт "Шереметьево" временно работал только на прием рейсов в связи с ограничениями в московской воздушной зоне и усилением ветра.

- В Шебекине три человека пострадали при атаке беспилотника на предприятие. Это двое сотрудников МЧС и работник водоканала.

- В Турции задержали мэров Аданы, Антальи и Адыямана из оппозиционной Республиканской народной партии.

- В Техасе 27 человек стали жертвами наводнения. Продолжаются поиски детей, отдыхавших в лагере в пострадавшей зоне.

- Умер актер Джулиан Макмэхон, известный в том числе по роли в сериале "Зачарованные".

- Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона, победив американку Хейли Баптист. Российская теннисистка Людмила Самсонова победила в третьем круге Дарью Касаткину, выступающую за Австралию.

- Канадец Боб Хартли занял пост главного тренера ярославского "Локомотива".

- В Париже на Сене впервые с 1923 года открылся купальный сезон. Для отдыха отведены три зоны: возле Эйфелевой башни, напротив острова Сен-Луи и в Берси. При благоприятных метеоусловиях они будут доступны до 31 августа.