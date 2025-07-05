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В Париже на Сене открылся купальный сезон впервые с 1923 года

В Париже на Сене открылся купальный сезон впервые с 1923 года
Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Первые парижские купальщики погрузились в Сену в субботу, где с 5 июля разрешено купание в строго отведенных для этого местах, сообщает Le Monde.

В Сене было запрещено купаться из-за плохого качества воды с 1923 года. Теперь для купальщиков оборудованы понтоны, лестницы, души и кабины для переодевания.

Оборудованы три разрешенные зоны: возле Эйфелевой башни, напротив острова Сен-Луи и в Берси. При благоприятных метеоусловиях они будут доступны до 31 августа, год спустя после проведения парижской Олимпиады 2024 года, когда на Сене проходили соревнования пловцов по триатлону.

"За качеством воды будет вестись наблюдение, и контроль за происходящим на реке будет усилен", - отмечает издание.

"Один из моих предшественников, будучи мэром Парижа, мечтал, чтобы все могли купаться в Сене. Завтра его обещание будет выполнено", - написал накануне президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети, намекая на Жака Ширака, который заявлял, что настанет время, когда в Сене можно будет купаться.

Улучшение качества воды в Сене в значительной мере связано с открытием в преддверии Олимпиады станции по очистке ливневых сточных вод в Шампиньи-сюр-Марн (около 15 км на юго-восток от Парижа).

Париж Франция Сена
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