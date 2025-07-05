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Генсек НАТО не опасается гонки вооружений РФ и Европы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у него нет опасений по поводу перспективы гонки вооружений между Россией и Европой, сообщает в субботу The New York Times.

"Нет, ничуть", - ответил Рютте в интервью изданию на вопрос, обеспокоен ли он такой возможностью.

По словам Рютте, альянсу нужно "обеспечить наличие сил сдерживания". Он пояснил, что именно для этого, среди прочего, страны НАТО планируют нарастить расходы на оборону.

Генсек НАТО добавил, что решение о том, восстанавливать ли военную службу по призыву - прерогатива национальных правительств, а не альянса. По его мнению, это личное дело каждого государства.

"Какие-то страны введут службу по призыву, как, например, сделала Финляндия, какие-то страны - не введут", - сказал Рютте.

Финляндия Марк Рютте НАТО
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