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Генерал Гринкевич приступил к обязанностям верховного главкома силами НАТО в Европе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Генерал ВВС США Алексус Гринкевич вступил в должность верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе (SACEUR), сменив американского генерала армии Кристофера Каволи, который занимал этот пост с 4 июля 2022 года.

Церемония состоялась в штабе верховного главкома ОВС НАТО (SHAPE) в Монсе (Бельгия) в присутствии генерального секретаря альянса Марка Рютте, который приветствовал нового главнокомандующего.

"В то время как Европа берет на себя обязательство усиливать коллективную оборону, ваше руководство будет жизненно важным. Я также знаю, что вы человек, разбирающийся в инновациях, и это чрезвычайно важно. Я отдаю себе отчет, что НАТО может рассчитывать на вас так же, как и на ваших предшественников", - сказал Рютте, обращаясь к Гринкевичу.

Генералу Гринкевичу 54 года, у него белорусское происхождение. Как и его предшественники, он также возглавил европейское командование американской армии. До назначения в Европу был директором по операциям Объединенного штаба вооруженных сил США, а до этого командовал Девятой воздушной армией США.

Европа НАТО США Монс Марк Рютте Алексус Гринкевич
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