Зарегистрирована первая короткая магнитная буря месяца

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Короткая магнитная буря зафиксирована в воскресенье утром, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Первая (слабая и очень короткая) магнитная буря текущего месяца зарегистрирована сегодня, 6 июля 2025 года", - говорится в сообщении лаборатории, опубликованном в воскресенье.

По их данным, магнитная буря наблюдалась с 6 до 7 утра по московскому времени и продолжалась около часа.