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На Земле в понедельник произошла вторая в июле магнитная буря

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - С утра зарегистрирована новая, вторая в этом месяце, магнитная буря, сообщили в понедельник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Мониторы показали с утра небольшой рост скорости и температуры солнечного ветра", - говорится в сообщении

В нем отмечается, что "с учётом отсутствия сильных внешних воздействий на планету, ожидается, что буря закончится в течение пары часов, хотя на данный момент магнитное поле пока ещё возмущено".

Первая в этом месяце магнитная буря была зафиксирована накануне, 6 июля.

РАН Солнце
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