Поиск

Участники саммита БРИКС выразили надежду на урегулирование украинского конфликта

Также в итоговом заявлении лидеры осудили июньские удары Израиля и США по Ирану

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Бразилии выразили в воскресенье надежду на решение украинского кризиса.

"Напоминаем о позициях наших стран по поводу конфликта на Украине, выраженных на таких площадках, как СБ ООН и ГА ООН. Высоко оценили предложения о посредничестве, в том числе - Африканскую мирную инициативу и группу "Друзей мира". Они нацелены на мирное решение конфликта через диалог и дипломатию", - говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном МИД Бразилии.

В нем содержится осуждение "нацеленных на гражданских лиц ударов по мостам, железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской, Воронежской областях РФ 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года", говорится в документе.

Кроме того, лидеры стран БРИКС в итоговой декларации осудили июньские удары Израиля и США по Ирану, в частности, по ядерным объектам. Они также выразили опасения в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и поддержали дипломатические инициативы, направленные на решение региональных проблем.

Участники саммита БРИКС также заявили о возросшем риске возникновения ядерного конфликта в мире и призвали принимать меры по контролю над вооружениями. Подобные меры "помогут добиться глобальной стабильности, мира и безопасности на мировой арене".

БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе

Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе

Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 июля

Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек

Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек

Маск объявил о создании "Партии Америки"

В Техасе подтверждена гибель 27 человек в результате наводнения

В Техасе подтверждена гибель 27 человек в результате наводнения

Дрон вновь сбросил пакет с краской на здание торгпредства РФ в Швеции

В Париже на Сене открылся купальный сезон впервые с 1923 года

В Париже на Сене открылся купальный сезон впервые с 1923 года

В Турции задержали глав администраций трех крупных городов

Умер актер Джулиан Макмэхон

Умер актер Джулиан Макмэхон
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6685 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });