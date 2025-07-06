Участники саммита БРИКС выразили надежду на урегулирование украинского конфликта

Также в итоговом заявлении лидеры осудили июньские удары Израиля и США по Ирану

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Бразилии выразили в воскресенье надежду на решение украинского кризиса.

"Напоминаем о позициях наших стран по поводу конфликта на Украине, выраженных на таких площадках, как СБ ООН и ГА ООН. Высоко оценили предложения о посредничестве, в том числе - Африканскую мирную инициативу и группу "Друзей мира". Они нацелены на мирное решение конфликта через диалог и дипломатию", - говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном МИД Бразилии.

В нем содержится осуждение "нацеленных на гражданских лиц ударов по мостам, железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской, Воронежской областях РФ 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года", говорится в документе.

Кроме того, лидеры стран БРИКС в итоговой декларации осудили июньские удары Израиля и США по Ирану, в частности, по ядерным объектам. Они также выразили опасения в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и поддержали дипломатические инициативы, направленные на решение региональных проблем.

Участники саммита БРИКС также заявили о возросшем риске возникновения ядерного конфликта в мире и призвали принимать меры по контролю над вооружениями. Подобные меры "помогут добиться глобальной стабильности, мира и безопасности на мировой арене".