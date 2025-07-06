Лидеры БРИКС выступили за территориальную целостность Сирии
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС на саммите в Бразилии подчеркнули необходимость соблюдения территориальной целостности Сирии.
"Мы подтверждаем, что выступаем за соблюдение суверенитета, независимости, единства, территориальной целостности Сирии", - отмечается в заявлении, опубликованном по итогам встречи в верхах.
Участники саммита также осудили нападения, совершенные в последние месяцы в Сирии на представителей некоторых групп населения в ряде сирийских провинций.
В части заявления о палестино-израильском конфликте отмечается, что его решение может быть только мирным. "Оно должно учитывать законные права палестинского народа, в том числе - право на самоопределение и на возвращение на свою территорию (после израильских военных операций - ИФ)".
"Поддерживаем идею признания Палестины полноправным членом ООН", - говорится в заявлении.
В нем указывается, что по мнению лидеров стран БРИКС, сектор Газа - часть палестинских территорий.