Лидеры БРИКС выступили за территориальную целостность Сирии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС на саммите в Бразилии подчеркнули необходимость соблюдения территориальной целостности Сирии.

"Мы подтверждаем, что выступаем за соблюдение суверенитета, независимости, единства, территориальной целостности Сирии", - отмечается в заявлении, опубликованном по итогам встречи в верхах.

Участники саммита также осудили нападения, совершенные в последние месяцы в Сирии на представителей некоторых групп населения в ряде сирийских провинций.

В части заявления о палестино-израильском конфликте отмечается, что его решение может быть только мирным. "Оно должно учитывать законные права палестинского народа, в том числе - право на самоопределение и на возвращение на свою территорию (после израильских военных операций - ИФ)".

"Поддерживаем идею признания Палестины полноправным членом ООН", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что по мнению лидеров стран БРИКС, сектор Газа - часть палестинских территорий.