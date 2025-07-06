Лидеры БРИКС предостерегают против подрывающих международную торговлю мер

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС обеспокоены односторонними пошлинами и другими мерами, подрывающими международную торговлю.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с ростом односторонних пошлин и непошлинных мер, которые подрывают торговлю и не соответствуют правилам Всемирной торговой организации (ВТО)", - говорится в итоговом заявлении саммита лидеров стран БРИКС в Бразилии.

Согласно документу, распространение ограничивающих торговлю мер может привести к сокращению мировой торговли и подрыву глобальных цепочек поставок, что может повлиять на перспективы глобального экономического развития.

В связи с этим лидеры стран БРИКС выразили поддержку многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО.