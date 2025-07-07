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Что случилось этой ночью: понедельник, 7 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РСПП Александр Шохин заявил "Интерфаксу", что бизнес ждет от Центробанка снижения ставки до 18% в июле. "Смысла (снижать - ИФ) по одному процентному пункту никакого нет, на самом деле. Либо надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию и так далее", - сказал Шохин в кулуарах выставки "Иннопром-2025".

- Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность ростом односторонних пошлин и прочих мер, подрывающих международную торговлю. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что объединение прорабатывает проекты трансграничных независимых расчетов. Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые поддержат политику БРИКС, дополнительными тарифами.

- Российские военные нейтрализовали за ночь 91 украинский БПЛА, в том числе 8 - над Московским регионом.

- Трамп заявил, что партия Илона Маска может вызвать политический хаос в США. Американский лидер отметил, что третьи партии "никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах - система, похоже, не предназначена для них".

- Президент США планирует посетить пострадавший от наводнения Техас 11 июля. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 79 человек, среди них 28 детей.

- Израиль нанес удары по объектам хуситов в портах Ходейда, Рас-Иса, Ас-Салиф и на электростанции Рас-Канатиб в Йемене. По данным израильских военных, через эти порты хуситы перебрасывают иранское оружие, которое "используется для проведения террористических операций против государства Израиль и его союзников".

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