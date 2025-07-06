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Лавров провел переговоры с главой МИД Бразилии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой на "полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили график предстоящих российско-бразильских контактов на различных уровнях, сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках подготовки к 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что министры также обменялись по мнениями по ряду других международных сюжетов.

МИД РФ Сергей Лавров Бразилия Мауру Виейра БРИКС
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