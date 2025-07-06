Глава МИД РФ встретился с индийским коллегой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"С обеих сторон был подтвержден курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений "особо привилегированного стратегического партнерства" по всему спектру практического взаимодействия", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что "особое внимание было уделено дальнейшей активизации взаимодействия в БРИКС с учетом предстоящего председательства Нью-Дели в Объединении в 2026 году, в т.ч. принимая во внимание позитивные итоги нынешнего бразильского председательства".

Ранее "на полях" саммита у Лаврова прошли встречи с коллегами из Бразилии и Ирана Мауру Виейрой и Аббасом Аракчи.