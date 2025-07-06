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Лавров заявил, что БРИКС прорабатывает проекты трансграничных независимых расчетов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - БРИКС прорабатывает проекты трансграничной платежной инициативы, независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры и повышения эффективности особых экономических зон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В развитие договоренностей Казанского саммита БРИКС 2024 года прорабатываются проекты Трансграничной платежной инициативы, независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, создания перестраховочных мощностей, повышения эффективности особых экономических зон", - сказал Лавров, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

По его словам, в рамках объединения "совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют".

"Доля стран БРИКС в российском товарообороте постоянно растет и по итогам 2024 года составила более 48%, причем 90% взаимных расчетов осуществляются в национальных валютах", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как указал Лавров, "серьезный ущерб мировой торговле наносит продолжающаяся долгие годы блокировка органа ВТО по разрешению споров наряду с введением все новых дискриминационных мер в отношении развивающихся стран".

"В 2024 году был запущен неформальный механизм консультаций БРИКС по вопросам ВТО, который успешно развивается под бразильским председательством. Считаем важным ускорить согласование совместных позиций и приступить к их практической реализации", - заключил российский министр.

МИД РФ Сергей Лавров БРИКС трансграничная платежная инициатива
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