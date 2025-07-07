Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Третий потенциальный межзвездный объект, создание ощущения эмпатии с помощью эмодзи, а также возможный межвидовой альтруизм косаток

Фото: Mark Rightmire/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрономы отыскали третий потенциальный межзвездный объект, который движется в Солнечной системе по гиперболической траектории и максимально сблизится со звездой в октябре 2025 года. Обнаружение A11pl3Z подтверждено Центром малых планет, однако его свойства и статус нуждаются в уточнении. Подобные межзвездные тела крайне трудно обнаружить и к настоящему моменту известны лишь два достоверных открытия — комета Борисова и астероид Оумуамуа. Объект A11pl3Z выделяется своими размерами и траекторией. По текущим расчетам, он максимально сблизится с Солнцем до примерно двух астрономических единиц в октябре этого года, двигаясь на скорости около 68 км в секунду относительно звезды, после чего, ускорившись, начнет покидать Солнечную систему. Он также пролетит на минимальном расстоянии в 0,4 астрономической единицы от Марса. По мере увеличения яркости объект, возможно, станет доступен для наблюдений даже в небольшие телескопы.

- Словенские врачи описали редкий случай инфекции мягких тканей у женщины, которая заразилась атипичной для человека бактерией Mycoplasma arginini (представляют собой мельчайшие бактерии без клеточной стенки) от своего кота. Это произошло при сильной иммуносупрессии после пересадки почки на фоне онкогематологического заболевания и гломерулонефрита. 56-летняя женщина жаловалась на отек, покраснение и боль в левом предплечье на протяжении трех недель. Один из ее котов укусил ее за руку в том месте, где через неделю после этого появилось уплотнение. Хирургический дренаж и длительная антибиотикотерапия помогли успешно справиться с инфекцией.

- Нейрофизиологи провели эксперимент со студентами Оксфорда: с помощью электрической стимуляции мозга исследователи хотели стимулировать их математические способности. Эксперимент удался, но только с теми участниками, у которых до его начала обнаружили низкую функциональную связанность между префронтальной и теменной корой. Ученые считают, что неинвазивная электрическая стимуляция помогала компенсировать неоптимальную работу функциональных связей мозга.

- Норвежские лемминги, которые обитают в Скандинавии и на Кольском полуострове, отличаются от других настоящих леммингов яркой окраской и склонностью агрессивно защищаться от хищников. Зоологи решили разобраться в происхождении этого вида и выяснили, что он разошелся с ближайшим родственником, западным сибирским леммингом, перед максимумом последнего оледенения, 34-36,4 тысячи лет назад. Таким образом, норвежского лемминга можно считать одним из самых молодых видов млекопитающих.

- Американская исследовательница в эксперименте с 260 добровольцами выяснила, что люди склонны оценивать собеседника как более отзывчивого, а отношения с ним более близкими, если в переписке он использует эмодзи. Значимой разницы между разными эмодзи не было - участники одинаково оценивали и сообщения с эмодзи-лицами, и сообщения с другими эмодзи.

- Зоологи описали 34 случая, когда дикие косатки пытались поделиться с людьми добычей или другими объектами, например, печенью скатов, мертвыми морскими птицами, медузами или водорослями. Они были зафиксированы в шести популяциях из Тихого и Атлантического океанов. Почти всегда люди отказывались от подарков китообразных. По словам исследователей, косатки часто делятся пищей с сородичами; вероятно, если во время кормления рядом с ними оказывается человек, они переносят эту привычку на него. Также ими могут двигать любопытство и желание поиграть. Несмотря на то, что попытки косаток подарить что-нибудь людям кажутся милыми, авторы не рекомендуют их поощрять: последствия такого поведения могут быть губительными для обеих сторон.

- ВОЗ объявила Суринам страной, искоренившей малярию. Цепь внутренней передачи инфекции была прервана на всей ее территории в течение как минимум трех лет. Ни одна другая страна Амазонии пока этого не достигла.