Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Получение парацетамола в живых клетках с помощью кишечной палочки, почему кошки предпочитают спать на левом боку и как потепление скажется на урожае пшеницы в России к концу века

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Зоологи посмотрели 408 роликов с YouTube с участием спящих на боку домашних кошек и обнаружили, что в 65,1% случаев они отдыхали, лежа на левом боку. Вероятно, такая поза обеспечивает большую безопасность. Когда кошка спит на левом боку, она гарантирует, что в момент пробуждения у ее левого глаза, который связан с правой половиной мозга, отвечающей за восприятие угроз и реакцию на них, будет оптимальный обзор.

- Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне составили прогноз состояния шести важных сельскохозяйственных культур – пшеницы, риса, кукурузы, сои, сорго и маниоки – к концу века с учетом изменения климата, физиологических реакций растений и технологических адаптаций, которые предпринимают производители. Выяснилось, что если не ограничить антропогенные выбросы парниковых газов, то к концу века урожаи пшеницы в России могут снизиться на 30-40%. У кукурузы, сои, сорго и маниоки в основных земледельческих регионах мира потери будут сопоставимыми: сильнее всего от потепления пострадает сельское хозяйство в кукурузном поясе США и Центральной Азии. По этому прогнозу, устойчивым к потеплению оказался только рис.

- Есть люди, у которых больше 32 зубов, и не всегда такие дополнительные зубы располагаются во рту. Японские стоматологи описали случай появления зуба в носовой полости ребенка. Зуб нашли при обычном обследовании. Он не доставлял дискомфорта, но во избежание воспаления в будущем хирурги удалили его через нос под общим наркозом. Случай редкий не только из-за того, что зуб располагался в носу, но еще и потому, что он никак не был связан с верхней челюстью, а был прикреплен к носовой перегородке в виде полипа.

- В Польше в поле впервые обнаружили женскую фигурку, которая, по мнению ученых, представляет собой так называемую Венеру, изготовленную из камня в эпоху неолита. Фигурке высотой около 12 см около шести тысяч лет. Статуэтка, найденная фермером, изображает женщину в сидячей позе со сложенными на груди руками и подчеркнутыми половыми признаками, при этом ее черты лица совершенно не проработаны.

- Еще новость из Польши. Ученые уточнили возраст одного из древнейших бумерангов из бивня мамонта, который нашли в польской пещере Облазова 40 лет назад. Специалисты проанализировали другие находки из того же культурного слоя и пришли к выводу, что бумеранг длиной 72 см заметно старше, чем предполагали раньше. Похоже, что ему около 40 тысяч лет, а ранее предполагалось, что он примерно на 10 тысяч лет моложе.

- Примерно 160 тысяч лет назад под современным Волгоградом обитали неандертальцы. Российские археологи исследовали их стоянку под названием Челюскинец-II (так называется в честь расположенного рядом хутора) и обнаружили каменные артефакты, остатки животных, а еще 19 кусочков охры. Анализ следов на поверхности этих находок подтвердил, что их использовали архаичные люди, когда делали краску.

- Если взять пластиковую бутылку и ее деполимеризовать, можно получить терефталевую кислоту. Из нее, в свою очередь, можно получить гидроксамовую кислоту. А если скормить эту гидроксамовую кислоту модифицированной кишечной палочке, можно получить парацетамол. Это показали биохимики из Шотландии – они обнаружили, что перегруппировка гидроксамовой кислоты в соответствующий амин может протекать в физиологических условиях, и использовали это открытие для получения парацетамола в живых клетках. Авторы исследования выяснили, что давно известная органическая реакция совместима с физиологическими условиями и клеточной средой.

- Зоологи обнаружили, что южные резидентные косатки обрабатывают друг другу кожу с помощью водорослей. Эти китообразные отрывают стволики бурых водорослей, после чего помещают их на тело сородича и начинают тереться о него. Фрагмент водоросли при этом находится между телами двух косаток. Необычное поведение оказалось широко распространено среди по крайней мере одной из трех групп южных резидентных косаток. Скорее всего, оно помогает отшелушить омертвевшую кожу. Однако, уже в ближайшем будущем это необычное поведение может исчезнуть, поскольку южные резидентные косатки находятся на грани вымирания, а бурых водорослей в местах их обитания становится все меньше из-за глобального потепления.

- Дети с центральным преждевременным половым созреванием чаще страдают различными психическими расстройствами в последующие годы. Это выяснили немецкие ученые, которые проанализировали данные системы медицинского страхования в стране за 13 с половиной лет. В частности, частота развития депрессии и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью оставалась повышенной как минимум в течение восьми лет после преждевременного пубертата.