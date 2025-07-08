Трамп перенес повышение торговых пошлин на 1 августа

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа.

"Я определил, основываясь на дополнительной информации и рекомендациях различных высокопоставленных должностных лиц, (...) что необходимо и уместно продлить приостановку, введенную в действие указом президента, до 12:01 по восточному летнему времени 1 августа 2025 года", - говорится в указе, текст которого публикует Белый дом.

Отмечается, что данный перенос не относится к Китаю.

Трамп объявил о введении повышенных пошлин в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях.

Первоначально срок истекал 9 июля.