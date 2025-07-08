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Президент США уведомил 14 стран о повышении торговых пошлин с 1 августа

Президент США уведомил 14 стран о повышении торговых пошлин с 1 августа
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил 14 странам о введении новых торговых пошлин с 1 августа.

Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тариф в 25% на все товары, поступающие из этих стран в США.

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Следующими письма получили Малайзия, Казахстан, ЮАР. Их проинформировали о введении тарифов на их товары, достигающих 30%. Правительство Лаоса и Мьянмы было уведомлено о введении тарифа в 40%.

Позднее в тот же день президент США опубликовал семь новых писем, направленных лидерам Туниса, Боснии и Герцеговины, Индонезии, Бангладеш, Сербии, Камбоджи и Таиланда.

Этим странам Трамп пригрозил следующими пошлинами: для Туниса - 25%, Боснии и Герцеговины - 30%, Индонезии -32%, Бангладеш и Сербия - 35%, Камбоджа и Таиланд - 36%.

Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои тарифы в ответ, то Вашингтон поднимет свои пошлины на такую же величину.

Он также призвал лидеров стран производить товары в США, чтобы избежать пошлин.

Дональд Трамп США Лаос Малайзия ЮАР Сербия
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