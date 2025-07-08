Waymo осенью будет тестировать беспилотные автомобили в Филадельфии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская Waymo (входит в Alphabet Inc.), специализирующаяся на беспилотных автомобилях, начнет тестирование в Филадельфии ограниченного парка машин под надзором водителей, пишет CNBC.

Испытания будут проходить осенью. В наиболее сложных частях города, в том числе в центре и на шоссе, автомобилями будут управлять вручную.

В рамках тестирования Waymo будет собирать картографические данные и оценивать работу автопилота Waymo Driver в различных условиях. Часто такие испытания позволяют компании оценить возможность развертывания платной службы роботакси в конкретном городе.

В июне Waymo объявила о намерении тестировать автомобили с помощью ручного управления в Нью-Йорке. Компания подала заявку в департамент транспорта города на получение разрешения на беспилотные поездки по Манхэттену под надзором обученного специалиста. Законодательство штата пока запрещает такую деятельность.

Служба Waymo One, позволяющая заказать самоуправляемый автомобиль через приложение, проводит более 250 тыс. платных поездок в неделю в Финиксе, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Остине (штат Техас) и в 2026 году готовится развернуть полностью беспилотный сервис в Атланте, Майами и Вашингтоне (округ Колумбия).