Lyft развернет роботакси в Европе в партнерстве с Baidu

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. в партнерстве с китайской Baidu Inc. развернет в Европе беспилотные автомобили, говорится в совместном заявлении компаний.

Первые роботакси в случае одобрения властями появятся в 2026 году в Германии и Великобритании. В последующие годы европейский парк вырастет до тысяч автомобилей.

Lyft будет владеть операционной цепочкой создания стоимости, Baidu предоставит электромобили и техническую поддержку.

В июле об аналогичном партнерстве с Baidu объявила Uber. Его реализация начнется в 2025 году в Азии и на Ближнем Востоке.

Lyft на прошлой неделе сообщила о закрытии сделки по покупке одного из крупнейших в Европе приложений для поездок на такси - Freenow (работает в девяти европейских странах и более чем 180 городах).