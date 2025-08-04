Поиск

Lyft развернет роботакси в Европе в партнерстве с Baidu

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. в партнерстве с китайской Baidu Inc. развернет в Европе беспилотные автомобили, говорится в совместном заявлении компаний.

Первые роботакси в случае одобрения властями появятся в 2026 году в Германии и Великобритании. В последующие годы европейский парк вырастет до тысяч автомобилей.

Lyft будет владеть операционной цепочкой создания стоимости, Baidu предоставит электромобили и техническую поддержку.

В июле об аналогичном партнерстве с Baidu объявила Uber. Его реализация начнется в 2025 году в Азии и на Ближнем Востоке.

Lyft на прошлой неделе сообщила о закрытии сделки по покупке одного из крупнейших в Европе приложений для поездок на такси - Freenow (работает в девяти европейских странах и более чем 180 городах).

Baidu Германия Европа Великобритания Lyft Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС может повысить норматив биржевых продаж бензина до 17%

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Легковой авторынок РФ в июле вырос на треть м/м, показав лучший результат с начала года

Легковой авторынок РФ в июле вырос на треть м/м, показав лучший результат с начала года

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну
Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2332 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });