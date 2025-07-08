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Аэропорт Марселя закрыли из-за лесных пожаров

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Лесной пожар в окрестностях Марселя на юге Франции привел к закрытию местного аэропорта и эвакуации жителей, сообщает во вторник телеканал "Франс 24".

Представитель воздушной гавани Марселя в интервью телеканалу заявил, что примерно с полудня вторника аэропорт не отправляет и не принимает рейсы; сроки открытия неизвестны. Некоторые самолеты перенаправляются в Ниццу и другие ближайшие аэропорты.

В коммуне Ле-Пен-Мирабо в 13,5 км к северу от Марселя объявлена эвакуация. Тушение возгорания осложняют порывы ветра более 70 км/ч.

Власти региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег, центром которого является Марсель, призвали местных жителей не покидать дома, закрыть двери и жалюзи и обеспечить экстренным службам беспрепятственный доступ к жилищам.

По словам очевидцев, дым от пожара ощущается и в черте города.

Ранее французские СМИ сообщали о пожарах, начавшихся на юге страны в департаменте Од. В ликвидации возгораний задействовано более 1 тыс. сотрудников пожарных служб, используется специализированная авиация. Из-за огня введены ограничения на близлежащих автомагистралях, в частности закрыта трасса A9, связывающая Францию и Испанию. Около 3 тыс. жилых домов остаются без света: местные власти отметили, что отключили электричество в качестве "меры предосторожности".

Национальная метеорологическая служба Франции "Метео-Франс" сообщала о высшем, "красном" уровне погодной опасности в 16 регионах страны, включая столичный.

Марсель Франция
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