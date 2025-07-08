США понизили прогноз по добыче нефти в стране в 2025 году до 13,37 млн б/с

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 50 тыс. б/с, до 13,37 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA).

Аналогичный уровень добычи ведомство ожидает и в следующем году (соответствует прогнозу июня).

"Снижение цен на нефть способствовало замедлению бурения и заканчивания скважин в США в этом году. В результате мы прогнозируем, что добыча сырой нефти в стране снизится с исторического максимума в чуть более 13,4 млн б/с во втором квартале до менее 13,3 млн б/с к четвертому", - говорится в отчете.

Как сообщалось, по итогам 2024 года EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,21 млн б/с. Таким образом, на сегодняшний день ведомство ожидает ее роста по итогам текущего года в среднем на 160 тыс. б/с.



