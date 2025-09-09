Поиск

США повысили прогноз по добыче нефти в стране в 2025 году на 30 тысяч б/с

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 30 тысяч б/с, до 13,44 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в прогнозе управления энергетической информации (EIA).

Прогноз на 2026 год повышен на 20 тысяч б/с: с 13,28 млн б/с до 13,3 млн б/с.

За 2024 год EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,21 млн б/с.

Таким образом, на сегодняшний день ведомство ожидает ее роста в 2025 году в среднем на 230 тысяч б/с, но снижения на 140 тысяч б/с в 2026 году.

США EIA Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Доля свинины в "мясной корзине" россиян в 2025 году может достичь 38%

Россияне стали экономить в путешествиях по регионам из-за роста цен

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2381 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });