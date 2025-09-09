США повысили прогноз по добыче нефти в стране в 2025 году на 30 тысяч б/с

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 30 тысяч б/с, до 13,44 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в прогнозе управления энергетической информации (EIA).

Прогноз на 2026 год повышен на 20 тысяч б/с: с 13,28 млн б/с до 13,3 млн б/с.

За 2024 год EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,21 млн б/с.

Таким образом, на сегодняшний день ведомство ожидает ее роста в 2025 году в среднем на 230 тысяч б/с, но снижения на 140 тысяч б/с в 2026 году.