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Airbus в июне поставила 63 самолета, в I полугодии - 306

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus в июне поставила 63 самолета 35 клиентам, сообщается в пресс-релизе.

При этом она получила заказы на 203 лайнера.

В первом полугодии компания отправила 65 заказчикам 306 самолетов (по сравнению с 323 лайнерами за аналогичный период 2024 года). В том числе в этом году было поставлено 273 узкофюзеляжных самолета, а также 12 широкофюзеляжных семейства A330 и 21 модели A350.

Общее количество заказов в январе-июне составило 494, чистое (с учетом отказов) - 402 самолета.

Котировки акций Airbus выросли на 0,9% по итогам торгов во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 15,6% (до 140 млрд евро), тогда как французский фондовый индекс CAC 40 прибавил 5,2%.

Airbus
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