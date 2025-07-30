Airbus в I полугодии увеличила чистую прибыль на 85%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в первом полугодии увеличила чистую прибыль на 85%, выручку - на 3%.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,525 млрд евро по сравнению с 825 млн евро за аналогичный период прошлого года. Скачок показателя обусловлен масштабными списаниями в космическом бизнесе в 2024 году.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) повысилась на 11% - до 1,617 млрд евро. Скорректированная EBIT (ключевой показатель деятельности компании) выросла на 58% и достигла 2,204 млрд евро.

Выручка выросла до 29,61 млрд евро с 28,825 млрд евро годом ранее. В том числе доходы в сегменте коммерческих самолетов сократились на 2% (до 20,8 млрд евро), в подразделении по выпуску вертолетов - поднялись на 16% (до 3,7 млрд евро), в оборонно-космическом сегменте - на 17% (до 5,8 млрд евро).

Скорректированная EBIT Airbus во втором квартале подскочила почти вдвое - до 1,58 млрд евро, тогда как выручка практически не изменилась - 16,07 млрд евро. Аналитики в среднем оценивали первый показатель на уровне 1,47 млрд евро, второй - 15,78 млрд евро, согласно представленному самой компанией консенсус-прогнозу.

Airbus в первом полугодии поставила 306 самолетов, что на 5% ниже прошлогоднего показателя. По итогам всего 2025 года компания по-прежнему планирует поставить около 820 самолетов (рост на 7% к прошлому году), сообщается в пресс-релизе.

Она также подтвердила прогноз, согласно которому ожидает скорректированную EBIT в этом году на уровне 7 млрд евро. В 2024 году этот показатель составил 5,4 млрд евро.

Капитализация Airbus за последние три месяца выросла на 21,6% (до 142 млрд евро), в то время как французский фондовый индекс CAC 40 прибавил 3,5%.