Intel сократит более 500 сотрудников в штате Орегон

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, сократит более 500 рабочих мест в штате Орегон.

В результате сокращений, которые планируется начать с 15 июля, будут уволены 529 работников, говорится в сообщении, направленном компанией регулятору.

Ранее западные СМИ сообщали, что Intel планирует сократить около 20% своих сотрудников. Компания намерена оптимизировать управление и восстановить культуру, ориентированную на инженеров, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Акции Intel дорожают на 6,8% в ходе торгов во вторник. С начала этого года их стоимость выросла на 17,2%.