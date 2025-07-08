Intel сократит более 500 сотрудников в штате Орегон
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, сократит более 500 рабочих мест в штате Орегон.
В результате сокращений, которые планируется начать с 15 июля, будут уволены 529 работников, говорится в сообщении, направленном компанией регулятору.
Ранее западные СМИ сообщали, что Intel планирует сократить около 20% своих сотрудников. Компания намерена оптимизировать управление и восстановить культуру, ориентированную на инженеров, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Акции Intel дорожают на 6,8% в ходе торгов во вторник. С начала этого года их стоимость выросла на 17,2%.