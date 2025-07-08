В Госдепе заявили о пределах приверженности Трампа дипломатическому решению украинского кризиса

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп привержен дипломатическому разрешению украинского кризиса, но у дипломатии есть свои пределы, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Он (Дональд Трамп - ИФ) остается преданным дипломатии в первую очередь. Но нужно понимать, что у этого есть предел", - сказала она на брифинге во вторник.

По ее слова, Трамп "старается, он не сдается, говорит с людьми, он знает, что может убеждать людей".

"Президент Трамп собирается принимать решение, основываясь на своих личных разговорах, которые у него были, на мнении людей, которых он знает, и других участников переговоров, на советах, которые он получает, в том числе от сотрудников своего кабинета", - отметила Брюс.

Она добавила, что не может предугадывать решения президента. "То, что я знаю: он добивается того, чего хочет, он человек с открытым мышлением, но совсем не наивный", - подчеркнула официальный представитель Госдепа.