Трамп выдвинул представителя Госдепа Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс Фото: Zuma\TASS

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает кандидатуру представителя Госдепа США Тэмми Брюс на должность заместителя постоянного представителя США при ООН.

"Рад сообщить, что я номинирую Тэмми Брюс - большого патриота, медийную персону и автора бестселлеров - на должность следующего заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также отметил, что во время его нынешнего президентского срока Брюс показала отличные результаты, выполняя свою работу в Госдепартаменте. Он выразил надежду, что Брюс "будет блестяще представлять страну в ООН".

Брюс - журналист. Она длительное время работала в ряде близких к республиканцам СМИ. В январе 2025 года она стала представителем американского внешнеполитического ведомства.