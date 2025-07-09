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В Киргизии суд ликвидировал телеканал, созданный сторонниками Атамбаева

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии телеканал "Апрель" сообщил, что ликвидирован решением Октябрьского районного суда Бишкека по иску Генеральной прокуратуры Киргизии.

"Октябрьский райсуд Бишкека под председательством судьи Толонду Самакова удовлетворил иск генеральной прокуратуры Киргизии о ликвидации юрлица ОсОО "Апрель" и удалении или блокировки страниц редакции в соцсетях", - сообщает телеканал.

Министерство культуры республики поддержало иск, Минцифры и Минюст оставили решение на усмотрение суда.

Прокуратура Октябрьского района Бишкека ранее подала в суд иск, в котором, в частности, утверждается, что главное следственное управление Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в рамках проведенной доследственной проверки установило факты деструктивной деятельности этого телеканала. По данным ГКНБ, в ноябре-декабре 2024 года были проведены три экспертизы, которые пришли к единому мнению, что во всех публикациях редакции "Апрель" присутствуют лингвистические признаки негативного характера по отношению к действующей власти.

Круглосуточный телеканал "Апрель" был создан в апреле 2018 года сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Канал утверждает, что является независимым и не аффилирован с кем-либо из политиков, а с 2022 года не связан с Атамбаевым.

Бишкек ГКНБ Киргизия Апрель Алмазбек Атамбаев
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