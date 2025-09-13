Семью экс-президента Киргизии Атамбаева выселяют из дома в селе Кой-Таш

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Семью экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно выселяют из дома в селе Кой-Таш, который перешел в государственную собственность.

"Пришли несколько десятков человек, часть из них - в милицейской форме, другие - в гражданской одежде и с применением силы открыли дверь. Документов они не предъявили", - сообщила в субботу дочь Атамбаева Алия Шагиева на своей странице в соцсети.

"Пришедшие сломали двери, разбили окна и выносят мебель", - отметила она.

В Госагентстве по управлению госимуществом Киргизии сообщили, что по решению суда участок в селе Кой-Таш, где расположен дом Атамбаева, возвращен в госсобственность. На его территории планируется построить дом престарелых и детский сад.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывший глава администрации президента Фарид Ниязов и экс-депутат парламента Равшан Жээнбеков приговорены к семи годам и восьми месяцам лишения свободы и взяты под стражу в зале суда.

События в селе Кой-Таш

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа 2019 года при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы, был лишен неприкосновенности в июне 2019 года. После задержания против него было возбуждено несколько уголовных дел. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позднее Атамбаев был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностным положением" и "коррупция" Уголовного кодекса Киргизии. Суд также оправдал его по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

Дело Атамбаева было направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

По решению суда, Атамбаеву было разрешено покинуть Киргизию для лечения. Вечером 14 февраля 2023 года он был освобожден из колонии, а на следующий день вылетел за границу.