Глава соцсети X Линда Яккарино неожиданно объявила об отставке

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Линда Яккарино, главный исполнительный директор соцсети X (бывшая Twitter) американского миллиардера Илона Маска, в среду неожиданно объявила о своей отставке, сообщают западные СМИ.

Она заняла этот пост в июне 2023 года, чтобы помочь Маску реализовать его идею трансформации платформы.

Яккарино до того, как стать главой X, несколько лет была руководителем рекламного направления американской медиакорпорации NBCUniversal, принадлежащей Comcast.

Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд и позднее переименовал соцсеть в X.