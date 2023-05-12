Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Линда Яккарино оставит пост руководителя рекламного направления в NBCUniversal

СМИ назвали ее будущим гендиректором Twitter

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Медиакомпания NBCUniversal объявила, что Линда Яккарино, руководитель рекламного направления, покидает свой пост.

Яккарино, как ожидается, станет новым гендиректором сервиса микроблогов Twitter. Владелец cервиса Илон Маск 11 мая сообщил, что нашел нового руководителя компании.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора X/Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель", - написал он в соцсети, не назвав будущего топ-менеджера.

Источники The Wall Street Journal и Financial Times сообщили, что Маск вел соответствующие переговоры с Яккарино.

Недавно Маск и Яккарино появились вместе на конференции в Майами, где выступили программной речью, озаглавленной "Twitter 2.3: От разговоров к партнерствам", отмечает FT.

Как говорится в пресс-релизе NBCUniversal, Яккарино покидает свой пост немедленно.

"Линда внесла неоценимый вклад в деятельность компании за 12 лет своей работы, и мы желаем ей всего наилучшего", - заявил Майкл Кавана, президент Comcast Corp., подразделением которой является NBCUniversal.

Илон Маск NBCUniversal Twitter Линда Яккарино США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

Россиянам могут разрешить закрывать информацию о своем давнем банкротстве

ЦБ готовит поправки об открытии филиалов иностранных банков в России

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });