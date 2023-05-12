Линда Яккарино оставит пост руководителя рекламного направления в NBCUniversal

СМИ назвали ее будущим гендиректором Twitter

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Медиакомпания NBCUniversal объявила, что Линда Яккарино, руководитель рекламного направления, покидает свой пост.

Яккарино, как ожидается, станет новым гендиректором сервиса микроблогов Twitter. Владелец cервиса Илон Маск 11 мая сообщил, что нашел нового руководителя компании.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора X/Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель", - написал он в соцсети, не назвав будущего топ-менеджера.

Источники The Wall Street Journal и Financial Times сообщили, что Маск вел соответствующие переговоры с Яккарино.

Недавно Маск и Яккарино появились вместе на конференции в Майами, где выступили программной речью, озаглавленной "Twitter 2.3: От разговоров к партнерствам", отмечает FT.

Как говорится в пресс-релизе NBCUniversal, Яккарино покидает свой пост немедленно.

"Линда внесла неоценимый вклад в деятельность компании за 12 лет своей работы, и мы желаем ей всего наилучшего", - заявил Майкл Кавана, президент Comcast Corp., подразделением которой является NBCUniversal.