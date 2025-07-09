Президент Италии ожидает скорого начала переговоров по вступлению Украины в ЕС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Переговоры по вступлению Украины в ЕС начнутся в ближайшее время, Италия поддержит это решение, заявил в среду президент республики Серджо Маттарелла.

"Надеюсь, что переговоры по этой теме начнутся в ближайшее время", - передает слова Маттареллы на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским итальянская газета "Репубблика".

Маттарелла сослался на итоговое заявление недавнего саммита НАТО и повторил, что украинская безопасность согласуется с европейской, а также сказал, что Италию и Украину связывает крепкая дружба.

Ранее в среду Зеленский встретился с папой римским Львом XIV. В заявлении пресс-службы Ватикана говорится, что понтифик подчеркнул готовность принять в Ватикане представителей России и Украины для переговоров.