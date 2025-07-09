Папа римский вновь предложил принять в Ватикане переговоры России и Украины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в очередной раз предложил организовать в Ватикане переговоры между Киевом и Москвой, сообщила пресс-служба Святого престола после встречи понтифика с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Понтифик снова подчеркнул готовность принять в Ватикане представителей России и Украины для переговоров", - сказано в заявлении.

В пресс-службе Ватикана отметили, что на этой встрече папа римский "обсудил продолжающийся конфликт и важность срочного поиска вариантов справедливого и долговременного мирного урегулирования".

Кроме того, на встрече "была подчеркнута важность диалога для того, чтобы положить конец боевым действиям".

В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что России пытаются "навязать западные площадки" для переговоров по украинскому урегулированию.